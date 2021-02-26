TBB'den Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBB'den Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısı Açıklaması

26.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:28
TBB'den Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısı Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, 25-26 Şubat 1992'de Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeni birliklerince gerçekleştirilen katliamın üzerinden 29 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Ermeni silahlı güçlerinin Hocalı'nın yerleşik ahalisini kadın, erkek, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan katletmesinin sorumlularının yargı tarafından cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi üzerinde düşünülmesi gerektiği bildirilen açıklamada, "Ermeni birliklerine komuta edenler ile dönemin doğrudan sorumluları olan Robert Koçaryan ile Serj Sarkisyan'ın sonraki dönemlerde peş peşe Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilmeleri, bu ödüllendirmenin en çarpıcı örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hocalı'da 613 kişinin yaşamına mal olan vahşetin, BM tarafından kabul edilen soykırım suçunun bütün kriterlerine uyduğu, bölgeyi Azerbaycan Türklerinden arındırmak için toplu kıyımda etnik kimlik ve etnik aidiyetin bilinçli şekilde hedef seçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Katliamın sorumlularından Sarkisyan ve Melkonyan, Hocalı vahşetinin hemen ardından bu eylemin intikam almak ve neler yapabileceklerini göstermek için gerçekleştirildiğini açıkça itiraf etmişlerdir. Bu katliam sürecinde Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmı da işgal edilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından doğrudan desteklenen silahlı güçler, Azerbaycan toprağını uluslararası hukuka aykırı olarak işgal etmiştir."

AGİT Minsk Grubu ve diğer uluslararası kuruluşların, Karabağ'daki hukuk dışı işgalin sonlanması ve mülklerinden kovulan Azerbaycan Türklerinin evlerine dönebilmesi için sonuç almayan açıklamalar dışında etkili çalışma yürütmediklerine işaret edilen açıklamada, Azerbaycan halkının iradesi ve haklı mücadelesi ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun harekatının, geçen aylarda bölgedeki hukuk dışı işgalin önemli ölçüde ortadan kalkmasını sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hocalı soykırımının 29. yılında bu acımasız vahşetin masum kurbanlarına Allah'tan rahmet dilerken soykırımın sorumlularından yargı önünde hesap sorulması beklentimizi dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Maltepe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB'den Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:43:35. #1.16#
title