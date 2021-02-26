TBB'den Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısı Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hocalı katliamının sorumlularından yargı önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, 25-26 Şubat 1992'de Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeni birliklerince gerçekleştirilen katliamın üzerinden 29 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Ermeni silahlı güçlerinin Hocalı'nın yerleşik ahalisini kadın, erkek, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan katletmesinin sorumlularının yargı tarafından cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi üzerinde düşünülmesi gerektiği bildirilen açıklamada, "Ermeni birliklerine komuta edenler ile dönemin doğrudan sorumluları olan Robert Koçaryan ile Serj Sarkisyan'ın sonraki dönemlerde peş peşe Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilmeleri, bu ödüllendirmenin en çarpıcı örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hocalı'da 613 kişinin yaşamına mal olan vahşetin, BM tarafından kabul edilen soykırım suçunun bütün kriterlerine uyduğu, bölgeyi Azerbaycan Türklerinden arındırmak için toplu kıyımda etnik kimlik ve etnik aidiyetin bilinçli şekilde hedef seçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Katliamın sorumlularından Sarkisyan ve Melkonyan, Hocalı vahşetinin hemen ardından bu eylemin intikam almak ve neler yapabileceklerini göstermek için gerçekleştirildiğini açıkça itiraf etmişlerdir. Bu katliam sürecinde Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmı da işgal edilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından doğrudan desteklenen silahlı güçler, Azerbaycan toprağını uluslararası hukuka aykırı olarak işgal etmiştir."

AGİT Minsk Grubu ve diğer uluslararası kuruluşların, Karabağ'daki hukuk dışı işgalin sonlanması ve mülklerinden kovulan Azerbaycan Türklerinin evlerine dönebilmesi için sonuç almayan açıklamalar dışında etkili çalışma yürütmediklerine işaret edilen açıklamada, Azerbaycan halkının iradesi ve haklı mücadelesi ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun harekatının, geçen aylarda bölgedeki hukuk dışı işgalin önemli ölçüde ortadan kalkmasını sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hocalı soykırımının 29. yılında bu acımasız vahşetin masum kurbanlarına Allah'tan rahmet dilerken soykırımın sorumlularından yargı önünde hesap sorulması beklentimizi dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı