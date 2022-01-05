TBB'den dolandırıcılık eylemleri ve korunma yöntemleri hakkında e-kitap çalışması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son yıllarda dijital kanalların kullanımının yaygınlaşmasına da bağlı olarak artan dolandırıcılık eylemleri hakkında farkındalık oluşturulması ve bunlar için alınabilecek güvenlik önlemlerine ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesi amacıyla "Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri" başlıklı bir e-kitap hazırladı.

TBB açıklamasına göre, bilinen çeşitli dolandırıcılık vakalarından detaylı örneklerin yer verildiği kitap çalışması, dolandırıcıların kullandığı yöntemlere dikkati çekerek, bu tür eylemleri tespit etmek ve bunlarla karşılaşmamak için alınması gereken korunma önlemlerini anlatıyor.

Kitap çalışmasına TBB'nin internet sitesi adresinden ulaşılabiliniyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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