TBB'den bankalara yeni mesai saati önerisi: 12.00-17.00 Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum hedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum hedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi.

TBB'den bankalara gönderilen yazıda, müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri önerisinin "12.00-17.00 olarak belirlendiği" belirtildi.

Dileyen bankaların çalışma ve müşteri kabul saatlerini "esnek olarak" belirleyebilecekleri de belirtilen TBB kararında, banka müşterilerinin, "işlemlerinde dijital kanalları kullanmalarının salgınla mücadeleye çok önemli destek olacağı" da vurgulandı.

TBB'nin önerisinden sonra çok sayıda bankanın müşterilerine yolladıkları bilgilendirme notlarında, mesai saatlerinin "12.00-17.00" olarak belirlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA