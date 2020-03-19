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Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Ekonomi

TBB'den bankalara Covid salgını dönemi için "tavsiye" kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bankalara "kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin" bankacılık hizmetleri konusundaki talepleri konusunda bir "tavsiye" kararı aldığını açıkladı.

19.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:08
TBB'den bankalara Covid salgını dönemi için

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bankalara "kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin" bankacılık hizmetleri konusundaki talepleri konusunda bir "tavsiye" kararı aldığını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 18 Mart tarihli toplantısında yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkileri değerlendirildiği belirtildi.

Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesi beklendiği belirtilen açıklamada, "Ancak, koronavirüs salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin toparlanmayı sınırlandırması muhtemeldir" denildi.Gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığına işaret edilen açıklamada, "Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki karar alınmış ve üyelerle paylaşılmıştır" denildi.TBB açıklamasında alınan tavsiye kararı şöyle açıklandı: "Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere, kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak;kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,kredi kanallarının açık tutulması,vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılmasıtavsiye edilmiştir."

Bunan yanında, Covid-19 salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanmasının olası olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir. Bankacılık sektörü, ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde,gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir" diye eklendi.


Kaynak: DHA

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