Azerbaycan Bankalar Birliği'nden Türkiye'de yangından zarar gören ormanlar için bağış kampanyası

Azerbaycan Bankalar Birliği, Türkiye'de yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıkladı.