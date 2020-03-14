TBB'den avukatlara 'cezaevi görüşlerinizi 3 hafta erteleyin' önerisi TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), baro başkanlıklarına gönderdiği yazıda, koranavirüs tedbirleri kapsamında, ceza ve tutukevlerindeki 'avukat görüşlerinin' 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), baro başkanlıklarına gönderdiği yazıda, koranavirüs tedbirleri kapsamında, ceza ve tutukevlerindeki 'avukat görüşlerinin' 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğunu bildirdi.

TBB tarafından gönderilen yazıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, acil işler dışında duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve mahkemelerin gerekli görülen hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamasının kullanılmasına ilişkin önerileri hatırlatıldı. Yazıda "Hem meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını teminen, bir tedbir niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki 3 hafta süreyle 'avukat görüşlerinin' ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşlarımıza ait olmak üzere, fayda görülmektedir. Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse, cam arkasından telefonla görüşme imkanı kendilerine sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA