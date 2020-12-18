TBB'de kardeş şehirler toplantısı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen 'Kıbrıs Kardeş Şehirler Toplantısı'na iştirak etti. TBB Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda kardeş şehirler ile yapılan etkinlikler konuşuldu.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın da katıldığı toplantı kardeş şehir ilişkileri ve karşılıklı işbirlikleri görüşüldü. Kuzey Kıbrıs'ın Tatlısu Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını hatırlatan Başkan Orhan, kurumlar arası paylaşımlarının devam ettiğini belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen toplantının verimli geçtiğine dikkat çeken Başkan Orhan, bu tür birlikteliklerin hizmette kaliteyi de beraberinde getireceğine vurgu yaptı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile sık sık görüşme imkanı bulduklarını anlatan Başkan Orhan, "Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'ın güzide ilçesi Tatlısu ile kardeş belediye olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hizmet paylaşım yönünden sürekli temas halindeyiz. Aziziye Belediyesi olarak Tatlısu için her türlü desteği vereceğimizin sürekli olarak beyan ediyoruz. Yakın zamanda da ortak projeler geliştireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Fatma Şahin Başkanlığında düzenlenen toplantıda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şehirleri ile ortak etkinliklerin yapılması da gündeme geldi. Ülkemiz belediyelerinin en fazla kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler arasında KKTC olduğuna dikkat çekildi. Belediyeler arasında karşılaşılan sorunların çözüm önerilerinin yanı sıra etkinlikler ile yakınlaşmanın mümkün olacağına söyleyen Başkan Orhan, turizm yönünden zengin içerikleri bünyesinde barındıran Tatlısu ile Termal potansiyelleri bulunan Aziziye'nin turizminin entegrasyonunun mümkün olacağını vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı