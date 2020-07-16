TBB, çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair raporunu CHP'ye gönderdi
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TBB, çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair raporunu CHP'ye gönderdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair hazırladığı raporunu CHP'ye gönderdi.

TBB, çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair raporunu CHP'ye gönderdi
16.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:40

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair hazırladığı raporunu CHP'ye gönderdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB Yönetim Kurulu kararıyla konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili yeni düzenlemeyi ayrıntılı inceledi.

Çoklu baronun Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen raporda, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarına yer verildi.

Raporda, çoklu baronun Anayasa'nın 135. maddesindeki mesleki dayanışma ilkesine aykırı olduğu, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu ilkesini ihlal ettiği ve savunmayı zayıflatacağı tespitleri yapıldı.

Raporda, baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki temsiline ilişkin yeni oranın da ölçülü olmadığı ifade edildi.

TBB Yönetim Kurulunun oluşturduğu Akademik Çalışma Grubu Başkanı Sabri Çepik imzasıyla hazırlanan rapor, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin tarafından Anayasa Mahkemesinde açılacak Anayasa'ya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığına sunuldu.

Kaynak: AA

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