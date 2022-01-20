TBB, bekçilerce darp edildiğini ileri süren avukatla ilgili yasal süreci takip edecek - Haberler
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TBB, bekçilerce darp edildiğini ileri süren avukatla ilgili yasal süreci takip edecek

TBB, bekçilerce darp edildiğini ileri süren avukatla ilgili yasal süreci takip edecek
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Türkiye Barolar Birliği, GBT sorgulamasını yapmak isteyen bekçiler tarafından darp edildiğini ileri süren avukat Mürsel Ünder'le ilgili yasal sürecin takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği, GBT sorgulamasını yapmak isteyen bekçiler tarafından darp edildiğini ileri süren avukat Mürsel Ünder'le ilgili yasal sürecin takip edileceğini bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak'ta İstanbul'da toplu taşıma aracı ile seyahat ettiği sırada bekçiler tarafından GBT sorgulamasının yapılmak istenmesi üzerine işlemin yasaya aykırı olduğunu belirten Ünder'in darbedilerek karakola götürüldüğü öne sürüldü.

Ünder'in karakolda uzun süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Bekçilere tanınan durdurma ve kimlik sorma yetkisinin koşulları, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 7'nci maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için bu maddede tahdidi olarak sayılan unsurlarla birlikte makul bir şüphenin olması ve yetkinin keyfilik oluşturmayacak şekilde kullanılması gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yasal sürecin takip edileceği vurgulandı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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