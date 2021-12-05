TBB Başkanlığına seçilen Sağkan'dan açıklama Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır." dedi.

Sağkan, TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, birliğin en yüksek karar organı olan genel kurulun, 348 delegenin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavır koyduğunu söyledi.

Erinç Sağkan, genel kurulda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline etkin bir şekilde karşı duracak bir TBB isteğinin çok net olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığını, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarının uygulanmadığını, bu kararların tartışmaya açıldığı bir ortam bulunduğunu öne süren Sağkan, bu dönemde TBB'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

TBB'nin, mesleğin ve meslektaşların hak ettiği kazanımları alabilmesi için çalışacağını bildiren Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır. Bugün itibarıyla TBB, yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır." dedi.

"Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz"

Sağkan, yola çıkarken birliği yönetmeye değil, birlikte yönetmeye talip olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple tek başına adaylık açıklamasıyla ortaya çıkmadım. Çok sayıda baro başkanımızın, delegemizin ve meslektaşımızın ortak iradesiyle yola çıktık. Bundan sonra 150 bin avukatın, 81 baronun yönettiği bir TBB göreceksiniz. Eleştirmekten kaçınan değil, eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz. Meslektaşı yerlerde sürüklendiği, müvekkilleriyle özdeşleştirilip tutuklandığı zaman kafasını kuma gömen değil, meslektaşının yanı başında yer alan, haksızlığa, hukuksuzluğa en üst perdeden karşı çıkan bir TBB göreceksiniz. Artık Türkiye'de hiçbir avukatın biran bile yalnız kalmayacağının garantisini veren, hiçbir yurttaşın 'Haksızlığa uğradığımda TBB yanımda olmadı' demeyeceği bir birlik göreceksiniz."

Sağkan, konuşmasının sonunda, tüm meslektaşlarına ve önceki TBB yönetimine teşekkür etti.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

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