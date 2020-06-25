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TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
25.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:31

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

TBB'den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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