TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 471'inci gününde devam ediyor.

TBB'nin "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantısına katılmak amacıyla Diyarbakır'da bulunan Şahin, Diyarbakır annelerini de ziyaret ederek onlara desteklerini iletti. Ziyarette, anneler Şahin'e evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlatarak oturma eyleminde kararlı olduklarını aktardı. Şahin, bir anne olarak Diyarbakır annelerinin kendisi için kıymetli olduğunu belirterek, yüreklerinin birlikte attığını söyledi.

Eylem çadırında büyük bir umut, azim ve kararlılık gördüğünü kaydeden Şahin, anneliğin inançlarında kıymetli olduğunu, annelerin en kıymetli varlığının da evlatlarını olduğunu vurguladı. Herkesin evladı için umutları, hayalleri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Diyarbakır annelerinin şu anda gönlü buruk. O yüzden bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Anneleriniz, hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce annenin kucağına, sıcaklığına, yüreğine bağrınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı burası, ilaç yürekler, annenin göğsü. Hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak, bunun karşısında duramayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir."

Şahin, Diyarbakır'ın dağlarında çocuklarla birlikte el ele çiçek toplamak istediklerini, bunu birlikte başaracaklarını dile getirdi.

Annelerin gücüne güvendiğini ifade eden Şahin, "Onların acısı, bizim acımız. Onların sevinci, bizim sevincimiz. Gelen her evlat bizim evladımız ve evlatlarıma sesleniyorum. Lütfen şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenin bağrına göğsünüzü koyun. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır. Tarih Diyarbakır annelerini ve babalarını yazacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı