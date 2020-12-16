TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:08
TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 471'inci gününde devam ediyor.

TBB'nin "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantısına katılmak amacıyla Diyarbakır'da bulunan Şahin, Diyarbakır annelerini de ziyaret ederek onlara desteklerini iletti. Ziyarette, anneler Şahin'e evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlatarak oturma eyleminde kararlı olduklarını aktardı. Şahin, bir anne olarak Diyarbakır annelerinin kendisi için kıymetli olduğunu belirterek, yüreklerinin birlikte attığını söyledi.

Eylem çadırında büyük bir umut, azim ve kararlılık gördüğünü kaydeden Şahin, anneliğin inançlarında kıymetli olduğunu, annelerin en kıymetli varlığının da evlatlarını olduğunu vurguladı. Herkesin evladı için umutları, hayalleri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Diyarbakır annelerinin şu anda gönlü buruk. O yüzden bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Anneleriniz, hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce annenin kucağına, sıcaklığına, yüreğine bağrınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı burası, ilaç yürekler, annenin göğsü. Hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak, bunun karşısında duramayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir."

Şahin, Diyarbakır'ın dağlarında çocuklarla birlikte el ele çiçek toplamak istediklerini, bunu birlikte başaracaklarını dile getirdi.

Annelerin gücüne güvendiğini ifade eden Şahin, "Onların acısı, bizim acımız. Onların sevinci, bizim sevincimiz. Gelen her evlat bizim evladımız ve evlatlarıma sesleniyorum. Lütfen şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenin bağrına göğsünüzü koyun. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır. Tarih Diyarbakır annelerini ve babalarını yazacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

İlgili Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Başkan Arı, Belediye'ye giren koyun ve keçilerin olduğu ağılı ziyaret etti
Başkan Arı, Belediye'ye giren koyun ve keçilerin olduğu ağılı ziyaret etti
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: '2050'ye kadar su sıkıntısı yaşamayacağız'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "2050'ye kadar su sıkıntısı yaşamayacağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:08:19. #1.15#
title