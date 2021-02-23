TBB Başkanı Şahin, UNDP toplantısında Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaları anlattı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) toplantısında Gaziantep'te salgın sürecinin yönetimi ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) toplantısında Gaziantep'te salgın sürecinin yönetimi ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, UNDP tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İstanbul İnovasyon Günleri kapsamında "Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya; Kentsel Dönüşüm-Dönüşümler ve Yorumları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

UNDP Başkanı Achim Steiner ile UNDP Başkan Yardımcısı ve UNDP Bölge Bürosu Direktörü Mirjana Spoljaric Egger'in de yer aldığı oturumda şehirlerin ihtiyaçları, belediye başkanlarının gelecekte yaşanabilecek krizlere karşı sosyal ve çevresel direnci artırmaya yönelik çalışmaları ve kentsel dönüşüm modelleri gibi konular masaya yatırıldı.

Oturumda konuşan Fatma Şahin, Gaziantep'te salgın sürecinin yönetimi ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Şahin, göç ve bulaşıcı hastalık gibi sorunların birer sonuç olduğunu belirterek, bu sorunların yaşanmaması için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'teki Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyet ile eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Şahin, "Sığınmacılarla ilgili en önemli başlıklardan birisi eğitim. Eğer entegrasyonu sağlayamazsanız ve bu çocukları sistemin içine alamazsanız terörizm ve radikalizm gibi sorunların alt yapısını oluşturursunuz. O nedenle 'eğitim olmazsa olmazımız' dedik ve birlikte okutma modeli geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Şahin, sağlıkla ilgili çalışmalara değinerek, şu bilgileri verdi:

"Sağlıkta en önemli şey, sağlık altyapısıyla birlikte ulaşılabilirlik. Salgın sürecinde gördük ki bütün dünyada en büyük sorun sağlıkta ulaşılabilirlik. Biz, her çocuğun sigortalı doğduğu ve 18 yaşına kadar her türlü sağlık hizmetinden istifade ettiği bir dönüşümü zaten başarmıştık. Mülteci çocuklarımızı da sisteme dahil ettik. Bugün mültecilerde salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden olduk ve rakamlara baktığımızda koronavirüse yakalanma oranı 7'de 1'e düşen bir sonuçla birlikte yaşıyoruz."

Başkan Şahin ayrıca, akıllı tarım, akıllı şehir, akıllı gıda, sıfır atık ve istihdam alanlarında yapılan faaliyetlere de konuşmasında yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan