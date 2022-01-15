TBB Başkanı Şahin, New York'ta yangında 17 kişinin öldüğü binayı ziyaret etti - Haberler
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TBB Başkanı Şahin, New York'ta yangında 17 kişinin öldüğü binayı ziyaret etti

TBB Başkanı Şahin, New York'ta yangında 17 kişinin öldüğü binayı ziyaret etti
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

NEW Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'un Bronx bölgesinde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiği binayı ziyaret etti.

NEW Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'un Bronx bölgesinde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiği binayı ziyaret etti.

New York ziyaretinde bulunan Şahin ve Başkonsolos Özgür, Bronx'ta yangın çıkan binanın önüne gitti.

Binanın önündeki alana çiçek bırakan Özgür ve Şahin, ardından yangında yaşamını yitirenler için dua etti.

Bronx'taki yangın 8'i çocuk 17 kişinin ölümüne yol açmıştı

New York'un Bronx bölgesinde 9 Ocak'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi dumandan zehirlenmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu açıklamıştı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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NEW Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'un Bronx bölgesinde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiği binayı ziyaret etti.

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