TBB Başkanı Şahin, New York'ta yangında 17 kişinin öldüğü binayı ziyaret etti

NEW Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'un Bronx bölgesinde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin yaşamını yitirdiği binayı ziyaret etti.