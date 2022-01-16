TBB Başkanı Şahin New York'ta Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi

NEW Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, New York'ta Türk Amerikan toplumu temsilcileriyle görüştü.

Şahin, Türkevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, önceki gün düzenlenen, dünya genelinde markalaşma hedefiyle yola çıkılan ve Anadolu'nun her köşesinden ürünlerin tanıtıldığı Gastro Show ve New York'taki diğer temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Katılımcılar, toplantıda Türkiye'nin ABD'de tanıtımın daha iyi nasıl yapılabileceği konusundaki düşüncelerini dile getirdi.

İstanbul ve Dubai'nin ardından New York'ta düzenlenen Gastro Show ile Türk mutfağının dünya çapında tanıtılması amaçlanıyor.