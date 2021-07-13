TBB Başkanı Şahin'in acı günü
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TBB Başkanı Şahin'in acı günü

TBB Başkanı Şahin'in acı günü
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Ahmet Kıymık, toprağa verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Ahmet Kıymık, toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden 92 yaşındaki Kıymık'ın cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Cenazede, Şahin ile Kıymık'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazılar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kıymık'ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ile aile mensupları, siyasiler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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