TBB Başkanı Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e makamında ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı" için Antalya'ya gelen Şahin, makamında görüştüğü Başkan Böcek ile bir süre sohbet etti.

Şahin, Başkan Böcek'in sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu belirterek toplantıya yaptığı ev sahipliği için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek salgın sürecinde belediyelere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini düşünerek önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Böcek, toplantının başarılı ve verimli geçmesinden dolayı Şahin'i kutladı.

Böcek ve Şahin, ziyarette karşılıklı hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız