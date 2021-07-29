TBB Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Şahin ziyaretinde, basının önemine işaret ederek AA'nın bu noktada önemli işlevler üstlendiğini belirtti ve Kocalar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocalar da ziyareti dolayısıyla Şahin'e teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan