TBB Başkanı Feyzioğlu, yasal süre ve icraların durdurulmasını talep etti Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasal süreler ve icra takiplerinin durdurulması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasal süreler ve icra takiplerinin durdurulması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada Feyzioğlu'nun, "Pandemi Kabul Edilen Covid 19 Salgın Tehlikesi Nedeniyle Yasal Sürelerin ve İcra Takiplerinin Mücbir Sebep Kapsamında Durdurulması Talebi hakkında" Adalet Bakanlığına resmi yazı yazdığı belirtildi.

Yazıda, Feyzioğlu'nun vatandaşların ve avukatların mağduriyet yaşamaması, hak kayıplarının önlenmesi için koronavirüs tehlikesi sona erene kadar adli ve idari yargıdaki tüm yasal süreler ile icra takiplerinin durdurulması yönünde ivedilikle harekete geçilmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Feyzioğlu'nun yazısında şu hususlara yer verildi:

"13 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da 'Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi' tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına önerilmiştir."

Feyzioğlu'nun yazısında Barolar Birliğinin hem avukatların hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını temin için "Zorunlu olmadıkça üç hafta süreyle avukat görüşlerinin ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşımıza ait olmak üzere fayda görülmektedir." görüşünü de paylaştığı bildirildi.

Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde ise avukatların talep etmesi halinde cam arkasından telefonla görüşme imkanının kendilerine idarece sağlanacağı hususunun Baro Başkanlıkları aracılığı ile tüm avukatların bilgisine sunulduğu vurgulanırken Feyzioğlu'nun şunları kaydettiği vurgulandı:

"Yasal süreler ile icra takipleri için ivedi girişimde bulunun Bakanlığınız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 17 Mart 2020 tarih ve ilgili yazısı ile adliye stajı yapmakta olan stajyerlerinin 30 Mart 2020 tarihine dek izinli sayılması hususu tüm Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tavsiye edilmiştir. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanma ihtimali mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacıyla işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın nedeniyle mücbir sebep kapsamında salgın tehlikesinin sona ermesine kadar durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve İcra ve İflas Kanunu'nun 330'uncu maddesinin uygulanmasının Cumhurbaşkanlığı makamının değerlendirmelerine sunulması hususlarını takdirlerinize sunarım."

Kaynak: AA