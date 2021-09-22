TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Haberler
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TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Batman ve Bitlis'te baro başkanları, avukatlar ve adli yargı temsilcilerini ziyaret etti.

BATMAN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Batman ve Bitlis'te baro başkanları, avukatlar ve adli yargı temsilcilerini ziyaret etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, yarın katılacağı Siirt Barosu binasının açılış töreni öncesi bugün TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Avukat Sabri Erdal Güngör, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Eyyüp Sabri Çepik ve TBB Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Uğur Uzer ile Bitlis ve Batman'a gitti.

Batman'da Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek ile bir araya gelen Feyzioğlu, daha sonra Batman Barosu'nu ziyaret etti.

Feyzioğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Batman Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yıldırım'a da ziyarette bulundu.

TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Haberler
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