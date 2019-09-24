TBB Başkanı Feyzioğlu Vali Atik'i ziyaret etti

24.09.2019 13:57

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.



Siirt'te yapılması planlan Siirt Baro Evi temel atma törenine katılmak üzere kente gelen TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Vali Atik'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Valiliğe gelişinde Vali Atik tarafından karşılanan Feyzioğlu, Valilik Şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Feyzioğlu, ziyaretin anısına Vali Atik'e plaket sundu. Vali Atik'te Feyzioğlu'na Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.



TBB Başkanı Feyzioğlu, ziyaretin ardından, açılış törenine katılmak üzere valilikten ayrıldı.



Feyzioğlu'na valilik ziyaretinde, TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Erdal Güngör, Siirt Baro Başkanı Av. Nizam Dilek, Bingöl Baro Başkanı Av. Hanefi Budancamanak, Batman Baro Başkanı Av. Abdülhamit Çakan, Şanlıurfa Baro Başkan Yardımcısı Av. Velat Karahan eşlik etti. - SİİRT

Kaynak: İHA