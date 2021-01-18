TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargıtay'ın yeni başkanvekilleri Yeşil ve Albayrak'a tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargıtay'ın yeni başkanvekilleri Yeşil ve Albayrak'a tebrik

18.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:38
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargıtay'ın yeni başkanvekilleri Yeşil ve Albayrak'a tebrik

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ı kutladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ı kutladı.

Feyzioğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanvekilliklerine seçilen Ceza Genel Kurulu Başkanı Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Albayrak'ı ziyaret etti.

Yeşil ve Albayrak'ı tebrik eden Feyzioğlu'na, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Nikol Paşinyan Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargıtay'ın yeni başkanvekilleri Yeşil ve Albayrak'a tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:41:38. #1.15#
title