TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "genel kurul" açıklaması Açıklaması
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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan "genel kurul" açıklaması Açıklaması

14.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:54
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Metin Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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