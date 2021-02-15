TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın eli kanlı, alçak bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın eli kanlı, alçak bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Feyzioğlu, terör örgütü PKK'nın, Gara'da şehit ettiği vatandaşlardan birçoğunu açılım sürecinde kaçırdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Haziran 2015. Ceylanpınar'da iki polis memuru evlerindeyken şehit edildi. PKK üstlendi. Tereddütsüz üstlendi. Tereddüt PKK'da değildi zaten. PKK üstlendikten sonra içeride bazıları başladılar 'Bu açılım sürecini baltalamak için devletin yaptığı bir operasyondur' diye. Sonra PKK'nın sözde yöneticilerinden Karayılan dedi ki 'Biz yapmadık, bağımsız bir grup yapmış olabilir' diye lafı çevirmeye başladı. İçerideki koro güçlendi. İşte açılım başarılı olacaktı da devlet istemedi diye."

Açılım sürecinde terör örgütü PKK'nın topyekun ayaklanmaya hazırlandığını ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"2015 temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına denk gelen kaçırmalar. PKK'nın aslında açılım sürecinde barışın peşinde olmadığını tam aksine topyekun bir ayaklanmaya hazırlandığını gösteriyor. Devlet de aldığı istihbaratı değerlendirerek, içine sızmış FETÖ'cülere rağmen eminim ki hukuk çerçevesinde hazırlıklarını yapıyordu. Neticede yalanlar eninde sonunda ortaya çıkar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür. PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak