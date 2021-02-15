TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki Açıklaması

15.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:54
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın eli kanlı, alçak bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın eli kanlı, alçak bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Feyzioğlu, terör örgütü PKK'nın, Gara'da şehit ettiği vatandaşlardan birçoğunu açılım sürecinde kaçırdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Haziran 2015. Ceylanpınar'da iki polis memuru evlerindeyken şehit edildi. PKK üstlendi. Tereddütsüz üstlendi. Tereddüt PKK'da değildi zaten. PKK üstlendikten sonra içeride bazıları başladılar 'Bu açılım sürecini baltalamak için devletin yaptığı bir operasyondur' diye. Sonra PKK'nın sözde yöneticilerinden Karayılan dedi ki 'Biz yapmadık, bağımsız bir grup yapmış olabilir' diye lafı çevirmeye başladı. İçerideki koro güçlendi. İşte açılım başarılı olacaktı da devlet istemedi diye."

Açılım sürecinde terör örgütü PKK'nın topyekun ayaklanmaya hazırlandığını ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"2015 temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına denk gelen kaçırmalar. PKK'nın aslında açılım sürecinde barışın peşinde olmadığını tam aksine topyekun bir ayaklanmaya hazırlandığını gösteriyor. Devlet de aldığı istihbaratı değerlendirerek, içine sızmış FETÖ'cülere rağmen eminim ki hukuk çerçevesinde hazırlıklarını yapıyordu. Neticede yalanlar eninde sonunda ortaya çıkar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür. PKK zehrinin en etkili panzehiri bu örgütün ne olduğunu hep birlikte yüzüne vurmamızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:26:48. #1.14#
title