TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'Avukatlık Kanunu Taslağı' açıklaması TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu Taslağı'na ilişkin, "Barolarımızın her biriyle yaptığımız görüşmelerden çıkan açık sonuç; istisnasız her baromuzun çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğu yönündedir" dedi.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu Taslağı'na ilişkin, "Barolarımızın her biriyle yaptığımız görüşmelerden çıkan açık sonuç; istisnasız her baromuzun çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğu yönündedir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu Taslağı'na ilişkin avukatlara ve kamuoyuna yönelik yazılı açıklamada bulundu. Feyzioğlu, 3 gün önce Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacağına dair basın ve yayın organlarında yayımlanan haberler üzerine basın açıklaması yaptığını anımsattı. Bu açıklamasında, bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin Türkiye'de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebileceklerini ifade ettiğini kaydeden Feyzioğlu, aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olmayacağını açıkladığı anımsattı.

'ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ'Feyzioğlu, barolardan kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda yetkili makamlarla yapacakları temaslara ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına esas olmak üzere görüşlerini bildirmelerini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"11 Mayıs 2020 tarihinde 51 baromuz ortak bir açıklama yaparak, Türkiye Barolar Birliği gibi, 'çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduklarını' açıklamışlardır. Ayrıca Kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınması taleplerini de dile getirmişlerdir. Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte değerlendirilecektir. Ancak bu barolarımızın her biriyle yaptığımız görüşmelerden çıkan açık sonuç; istisnasız her baromuzun çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğu yönündedir. Böyle bir kanun değişikliği teklifi somutlaştığı takdirde, yasama organında çalışmalara iştirak edilirken, tüm bu görüşlerden Türkiye Barolar Birliği olarak azami oranda yararlanacağımız ve ortak akılla hareket edeceğimiz kuşkusuzdur."

Kaynak: DHA