TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret
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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret

19.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:56
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Feyzioğlu, 24 Aralık 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akça'ya görevinde başarı diledi.

Feyzioğlu'na ziyaretinde TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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