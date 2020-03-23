TBB Başkanı Feyzioğlu, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi
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Türkiye Bankalar Birliği, Metin Feyzioğlu, Kültür Sanat

TBB Başkanı Feyzioğlu, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen avukatlar için Adalet Bakanlığından SGK prim ve kredi borçlarının ertelenmesi, teminatsız kredi verilmesi, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi ve bekleyen CMK ücretlerinin...

23.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:16
TBB Başkanı Feyzioğlu, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen avukatlar için Adalet Bakanlığından SGK prim ve kredi borçlarının ertelenmesi, teminatsız kredi verilmesi, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi ve bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, Adalet Bakanlığına gönderdiği yazıda, koronavirüse salgınından etkilenen sektörler arasında avukatların üst sıralarda olduğuna işaret etti.

Salgının pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilediğini ifade eden Feyzioğlu, bu sebeple koronavirüsten en çok etkilenen sektörler kapsamına avukatların da dahil edilmesini, avukatların kişi ve işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının ertelenmesini istedi.

Sadece özel hukuk kaynaklı alacaklar için değil, kamu alacakları için de takiplerin durdurulması isteyen Feyzioğlu, vergi dairelerinin tahsilata yönelik işlemlerinin de 30 Nisan'a kadar ertelenmesini talep etti.

Üretime ara veren iş yerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin, avukatların da faaliyetlerine ara verdiğinin kabulüyle, bünyesinde avukat istihdam eden avukatlar için de sağlanmasını talep eden Metin Feyzioğlu, ayrıca avukatların da bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesini istedi.

Avukatlara, Kredi Garanti Fonu'ndan en azından bir önceki yıl gelir vergisi matrahına tekabül eden tutarda ve teminat aranmaksızın kredi verilmesinin sağlanmasını talep eden Feyzioğlu, serbest avukatlık faaliyet süresi 3 yılı geçmeyen avukatlara, bir yıllık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için teminatsız kredi verilmesi talebinde bulundu.

Beraat vekalet ücretlerinin ödenmesini isteyen Feyzioğlu, icra iş ve işlemlerinin durdurulması sebebiyle kötü niyetli kişilerin mal kaçırmalarını önlemek için tapu dairelerinde ve noterlik dairelerinde de alım-satım işlemlerinin durdurulması hususlarının ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takip edilmesini istedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi, CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından verilen görevlendirme belgesinin bu aşamada yeterli kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Feyzioğlu, icra dairelerinde bekleyen reddiyat işlemlerinin yapılması, teminat yatırılan icra dosyalarında mehil vesikalarının verilmesi, borç ödendiği takdirde haciz kaldırma ve benzeri işlemlerin de yerine getirilmesi için icra dairelerine yönelik bir genelge çıkarılmasını talep etti.

Feyzioğlu, talep metninde, sürelerle ilgili TBMM'de hazırlanmakta olan kanun teklifiyle ilgili şu ifadeleri de yer aldı:

"Sadece usul kanunlarındaki sürelerin durmasına ilişkin hüküm eksik kalacaktır. Tüm kanunlardaki hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürelerinin durması sağlanmalıdır. Meslek örgütlerinin ve mensuplarının disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında tabi oldukları süreler de bu kapsamda durmalıdır."

Kaynak: AA

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Manşet

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