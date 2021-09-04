KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Rumların Kıbrıs Türkü'ne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Rumların Kıbrıs Türkü'ne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBB'yi ziyaret ederek Feyzioğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la açıklama yapan Feyzioğlu, Tatar'ın büyük devlet insanı ve Türk milliyetçisi merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bayrağını devraldığını, bu bayrağı yeni zirvelere taşıma sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Feyzioğlu, "Bu kutsal vatan görevinde kendilerine tüm desteği vermek, bizim için yerine getirilmesi şerefli bir görevdir." ifadesini kullandı.

2015'ten bu yana TBB olarak Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Feyzioğlu, hukuki ve fikri altyapının geliştirilmesine katkıda bulunduklarını ve stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

-"Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den koparamayacaksınız"

KKTC'ye uygulanan ambargoya işaret eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Rumların Kıbrıs Türkü'ne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar, ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türkü'nü yıldırmaktır, Kıbrıs Türkü'nü Türklüğünden vazgeçirmektir, Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz: Başaramayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Rumların yanında azınlık yapamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'ne Türklüğünü unutturamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den koparamayacaksınız."

Kıbrıs Türkü'ne yönelik sinsi ve hain planın boşa çıkarılması için bu izolasyon ve ambargoların verdiği zararın, akılcı ve pratik yöntemlerle etkisiz kılınmak zorunda olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Bunun için Kıbrıs Türkü üreten, zenginleşen, kendi yarattığı refahı hakça bölüşen, tüketime değil, üretime dayalı bir ekonomik sisteme kavuşturulmalı. İzolasyon ve ambargoların etrafından dolanılması ve aynı zamanda bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, görüşmede bu konularda somut başlıklar ortaya koyduklarını, stratejik bir yol haritası taslağını Cumhurbaşkanı Tatar'ın takdirine sunduklarını söyledi.

Feyzioğlu, Tatar'a, Kıbrıs Türkü'nün davasını büyük bir yetkinlik, kararlılık ve fedakarlıkla savunduğu için şükranlarını sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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