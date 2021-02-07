TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü

07.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:14
TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Jafar Koosha ile görüştü.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Jafar Koosha ile görüştü.

Feyzioğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye ve İran'ın tüm saldırı ve senaryolara karşı daima bağımsızlıklarını korumuş kadim iki devlet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Yeni dönemde iki ülke arasındaki iş birliği daha da önemli. Dr. Koosha ile hukuk alanında nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. En kısa sürede somutlaşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi Körfez Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:14:45. #1.16#
title