TBB Başkanı Feyzioğlu, gayrimenkul alım-satımlarının avukat eşliğinde yapılmasını önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

TBB Başkanı Feyzioğlu, gayrimenkul alım-satımlarının avukat eşliğinde yapılmasını önerdi

19.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:38
TBB Başkanı Feyzioğlu, gayrimenkul alım-satımlarının avukat eşliğinde yapılmasını önerdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gayrimenkul alım ve satımlarının avukat eşliğinde yapılmasının, alıcı ve satıcıları hukuken korumaya alacağını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gayrimenkul alım ve satımlarının avukat eşliğinde yapılmasının, alıcı ve satıcıları hukuken korumaya alacağını belirtti.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, avukatların büyük çoğunluğunun, özellikle genç avukatların maddi açıdan zor durumda olduğunu ifade etti.

Vatandaşların da Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre'deki gibi koruyucu avukatlık hizmeti alma ve sorun çıkmasının önlenmesini isteme hakkı olduğunu belirten Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Bu noktada somut önerilerimizden birisi Türkiye'de gayrimenkul, yani taşınmaz alım satımlarında alıcının ve satıcının her birinin avukatıyla beraber tapuya gelmesi, kimsenin okumadığı sözleşmeyi hem satıcının hem alıcının avukatının okuması ve müvekkillerine anlatması. Neyi amaçlıyoruz? 'Ben aslında bu imzayı bilerek atmadım, kandırıldım, yanıltıldım.' demeyi önlemeyi. Yani vatandaşımızı hukuken korumaya alıyoruz."

Feyzioğlu, avukatların bu hizmeti verirken nispi değil; makul, üzerine aldığı yüke, sorumluluğa denk gelecek bir ücret alması gerektiğini belirttiği açıklamasında, "Amacımız vatandaşın üzerine büyük bir yük yüklemeden, yüz binlerce liralık bir gayrimenkul alım satımında iradesinin farklı, attığı imzanın farklı olmasını önlemek. Amacımız bir taraftan vatandaşı korumak diğer taraftan da meslektaşlarımıza ve özellikle genç meslektaşlarımıza yeni iş imkanı çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Seren Serengil Jennifer Lopez
Spor Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBB Başkanı Feyzioğlu, gayrimenkul alım-satımlarının avukat eşliğinde yapılmasını önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:49:01. #1.14#
title