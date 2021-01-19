TBB Başkanı Feyzioğlu, gayrimenkul alım-satımlarının avukat eşliğinde yapılmasını önerdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gayrimenkul alım ve satımlarının avukat eşliğinde yapılmasının, alıcı ve satıcıları hukuken korumaya alacağını belirtti.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, avukatların büyük çoğunluğunun, özellikle genç avukatların maddi açıdan zor durumda olduğunu ifade etti.

Vatandaşların da Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre'deki gibi koruyucu avukatlık hizmeti alma ve sorun çıkmasının önlenmesini isteme hakkı olduğunu belirten Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Bu noktada somut önerilerimizden birisi Türkiye'de gayrimenkul, yani taşınmaz alım satımlarında alıcının ve satıcının her birinin avukatıyla beraber tapuya gelmesi, kimsenin okumadığı sözleşmeyi hem satıcının hem alıcının avukatının okuması ve müvekkillerine anlatması. Neyi amaçlıyoruz? 'Ben aslında bu imzayı bilerek atmadım, kandırıldım, yanıltıldım.' demeyi önlemeyi. Yani vatandaşımızı hukuken korumaya alıyoruz."

Feyzioğlu, avukatların bu hizmeti verirken nispi değil; makul, üzerine aldığı yüke, sorumluluğa denk gelecek bir ücret alması gerektiğini belirttiği açıklamasında, "Amacımız vatandaşın üzerine büyük bir yük yüklemeden, yüz binlerce liralık bir gayrimenkul alım satımında iradesinin farklı, attığı imzanın farklı olmasını önlemek. Amacımız bir taraftan vatandaşı korumak diğer taraftan da meslektaşlarımıza ve özellikle genç meslektaşlarımıza yeni iş imkanı çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz