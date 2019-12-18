TBB Başkanı Feyzioğlu: "Eğitim milli olmalıdır"

18.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:12

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Eğitim milli olmalıdır. Çünkü tarihini bilmeyen tarihinin iyisini tekerrür ettiremez, kötüsünü ise tekrar tekrar yaşar." dedi.

Feyzioğlu, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen Kastamonu ve İstiklal Yolu Paneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun önemine değindi.

Meclisin milletten aldığı yetkiyle büyük kurtarıcının önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Silah, üniforma ve postal yok belki ama Kastamonu vardı, İnebolu vardı. Eğer İnebolu, Kastamonu olmasaydı Milli Mücadele olmazdı. Rumlar, Ermeniler şımarmıştı. İngiliz bu defa bunları silahlandırıp kendi işini Ege'de Yunan ordusuyla, bu tarafta ise Rum çeteleri ile yapmaya kalkmıştı." dedi.

Söz konusu dönemde İnebolulu kayıkçıların çok önemli görevi yerine getirdiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"İnebolu'ya İngilizler silah yığmaya başlar. Karaya çıksa Rum çeteleri silahlanacak ve Türklere yönelik soykırım başlayacaktı. İnebolulu kahramanlar kayıkları ile İngiliz'in Rum'a silah taşımasını önler. İngilizler kayıp vermekten yıldıkları ve daha fazla devam edemeyecekleri için Rum'u silahlandırmayı bıraktılar. Anadolu'da Rumlar eliyle yapılacak korkunç bir katliamı İnebolular, Kastamonulular tarafından daha denizde, limanda önlendi. İngilizler savaş gemileriyle gelir ama dünyanın hiçbir yerinde savaş gemilerine karşı kayıklarla yürüyen bir savaş görülmemiştir. Çılgın Türkler diyoruz ya daha nasıl bir çılgınlık olsun? İngilizlerin savaş gemilerine karşı kayıklarla mücadele edilmiştir."

Feyzioğlu, Türk gençlerinin o dönem aldığı tedbirlerle Rumların şımarıklığını kısa sürede sonlandırdığını anlattı.

Kastamonu basınının da aynı dönem önemli görevi yerine getirdiğini dile getiren Feyzioğlu, "İstanbul basını milli mücadeleyi baltalamayı çalışırken Kastamonu'da Açıksöz Gazetesi yokluk ve parasızlık içinde çıkarılmıştır. O gün Açıksöz Gazetesi önemli bir görevi yerine getirmiştir." diye konuştu.

Tarih bilgisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Allah Kastamonu'dan, İnebolu'dan, dedelerinizden, atalarınızdan bin kere razı olsun. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Geldikleri gibi gittiler', İnebolulular, Şerife Bacılar, seve seve şehit olmayı göze alan atalarımız sayesinde. O halde umutsuzluğa yer yok. Bugün ihtiyacımız olan en az öğretim kadar eğitimdir. Bu eğitim milli olmalıdır. Çünkü tarihini bilmeyen tarihinin iyisini tekerrür ettiremez, kötüsünü ise tekrar tekrar yaşar. Tarihin doğrusundan ders almayan yanlışa sevk edilir. Milli bilinç her sorunun çözümü, her kilidin anahtarıdır. Milli mücadelenin hala devam ettiğini yüreklerimizde hissetmek için umarım bu toplantı katkıda bulunur."

Programa, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA