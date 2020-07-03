TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum
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TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanlarının, dün baro düzenlemesi teklifinin görüşüldüğü TBMM'deki komisyona davet edilmesine rağmen gitmediklerini söyledi.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum
03.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:40

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanlarının, dün baro düzenlemesi teklifinin görüşüldüğü TBMM'deki komisyona davet edilmesine rağmen gitmediklerini söyledi. Feyzioğlu, "Böyle bir diyalog, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Ne olur inat etmeyin, girin komisyona derdinizi anlatın, bize destek olun" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine dün başlandığını hatırlattı. Bu kanunun ana konusunun 5 bin avukatı olan illerde 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci baroyu kurmasına imkan tanıması olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, çoklu baroya TBB ve 80 baro olarak karşı olduklarını bildirdi. Feyzioğlu, temsilde adalet gerekçesi ile yapılmak istenen; baroların delege sayılarının düzenlenmesini ise desteklediğini kaydetti. Feyzioğlu, "Çünkü an itibarıyla 65 baromuzun delegesi yan yana geldiğinde ancak bir İstanbul delegasyonuna eşit olabilir. Dolayısıyla TBB sistemiyle Anadolu yok sayılmaktadır, delege sayıları dikkate alındığında. Temsilde adalet sorunu var. 48 bin kişilik İstanbul Barosu'nda seçime 24 bin avukat geliyor. Kalan yarısı artık gelmeyi bırakmış, yani barosuyla ilgisi neredeyse kesilmiş. İnsanlar barolarından uzaklaşıyor, barolar da meslek odaklı olmaktan uzaklaşıyor. Bunun çözümü için ortaya konulan çoklu baronun çözüm getireceği kanısında değiliz" dedi.

'DİYALOĞUN REDDEDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'Metin Feyzioğlu, kanunun İstanbul, İzmir ve Ankara barolarını ilgilendirdiğini belirterek, "Ama tüm barolar ve TBB olarak ilkesel bir duruş göstererek buna karşıyız. Bu diyaloğun içine biz TBB olarak, Anadolu baroları olarak girdik. İstanbul, Ankara, İzmir barosu başkanına sesleniyorum; dün komisyona davet edildiniz, dün gitmediniz, bugün yine aracılık edelim lütfen gidin ve konuşun. Biz TBB olarak, komisyondayız çalışıyoruz. Sayın başkanlarımızın Meclis'e gelmeleri üzerine ben Komisyon ile temasa geçtim. Sayın Bülent Turan aracılığı ile Komisyon ile aramızda bir uzlaşma sağlandı. 3 başkanımızın gelip genel kısımda 10'ar dakika konuşma yapması istendi. 'Bu 3 baroyu da siz belirleyin' dedik. Benim kanaatimde İstanbul Barosu'nun, Ankara Barosu'nun, İzmir Barosu'nun başkanının konuşması lazım. Ancak kapıda bekleyen 20-25 baronun başkanı var, 'ya hepimiz gireriz ya da girmeyiz' dediler. Böyle bir diyalog, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.'İNAT ETMEYİN, DERDİNİZİ ANLATIN'"Biz avukatız, 'duruşmaya çıksam da hiçbir şey değişmez' diyor muyuz müvekkilimize" diyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Kendi dosyamızda, kendi işimizde kabul etmediğinizi mesleğimizi bu kadar ilgilendiren konuda nasıl kabul edebiliriz. İstanbul Barosu Başkanı, 'Ankara'da hiçbir yetkili ile görüşmeyeceğiz' diye karar verdi. 3 hafta önce daha ortada somutlaşmış teklif yokken, henüz daha birçok alternatif masada tartışılırken burada olmanız gerekmez mi? Meclis'e geçildi. Çoklu baronun doğrudan doğruya muhatabı olan 3 baro başkanımız nerede, neden Meclis'te dertlerini anlatmıyorlar. Diyalog kurmadan, iletişim kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi davamızı, mesleki davamızı kazanabilelim. Gösteri yapmak, yürüyüş yapmak temel haktır; ama bu temel hakkın hedefi, amacı nedir, kanun yapma gücünü Anayasal olarak elinde tutan Meclis'i ikna etmek. Önce Meclis'e gidersin, anlatırsın, seni Meclis dinlemek istemez o zaman dersin ki 'halka da anlatayım'. Bunları yapmadan neden sadece 'ben karşıyım diyorsunuz'. Hafta başında dedik ki 'Cumhurbaşkanına gitmek için son şans'. Niçin? Çoklu baroya karşı olduğumuzu anlatmak için. Ankara, İstanbul, İzmir cevap vermedi. Şimdi de diyorlar ki 'görüşmüyorlar'. Yok böyle bir şey. Diyaloğu siz bu taraftan kapatınca o taraf da kapatıyor. Halen geç değil, 'bugün konuşacağız' desinler, ben bütün gücümle gayret etmeye söz veriyorum. Ne olur inat etmeyin, girin komisyona derdinizi anlatın, bize destek olun. Şu avukatlık kanununda gelin kendi dosyanızda nasıl bir yöntem uyguluyorsanız o yöntemi uygulayın, ikna etmeye çalışın."

Kaynak: DHA

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