Feyzioğlu: Bildirinin tepki çekmesinin nedeni, yaşadığımız acı tecrübeler
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Feyzioğlu: Bildirinin tepki çekmesinin nedeni, yaşadığımız acı tecrübeler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Feyzioğlu: Bildirinin tepki çekmesinin nedeni, yaşadığımız acı tecrübeler

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildirinin tepki çekmesinin nedeninin demokrasi tarihinde yaşanan acı tecrübeler olduğunu, meselenin kolaylıkla sonuçlandırılmasının Türkiye'nin yararına olacağını belirtti.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildirinin tepki çekmesinin nedeninin demokrasi tarihinde yaşanan acı tecrübeler olduğunu, meselenin kolaylıkla sonuçlandırılmasının Türkiye'nin yararına olacağını belirtti.

TBB Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçi Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yapmıştı. Bu bildiri bir tepki yaratmamıştır. Çünkü geçmişimizde büyükelçilerin yaptığı bir darbe yoktur. Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin sühuletle sonuçlandırılmasının ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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