TBB Başkanı Feyzioğlu: Ankara Barosu'nun açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Barosu'nun 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarı olduğunu bildirdi. Yöneticilerinin bu nedenle sorumluluklarının büyük olduğunu, her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır."

Kaynak: DHA