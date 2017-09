TBB Başkanı Feyzioğlu Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "ABD'de de görülmekte olan Sarraf davası ve buna bağlı olarak gelişmeler Türkiye'nin çok canını sıkacak gibi görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye'nin yargısının en üstündeki kurumlardan birinin başı olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokan hiçbir gelişmeden memnuniyet duymamız, politik olarak 'Oh olsun' dememiz söz konusu bile olamaz." dedi.



Feyzioğlu, Giresun Gazeteciler Derneğini ziyareti sırasında habercilerin, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın yargılandığı davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı.



ABD'de de görülmekte olan dava ve buna bağlı olarak gelişmelerin Türkiye'nin canını sıkacak gibi göründüğünü dile getiren Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye'nin yargısının en üstündeki kurumlardan birinin başı olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokan hiçbir gelişmeden memnuniyet duymamız, politik olarak 'Oh olsun' dememiz söz konusu bile olamaz." diye konuştu.



Dış politika ve ekonomide çıkan sorunların kendilerini kaygılandırdığını, mutsuz ettiğini dile getiren Feyzioğlu, bu sebeple ABD'de de görülmekte olan davanın Türkiye'nin canını sıkacak, Türkiye'yi sıkıştıracak bir noktaya geldiğini savundu.



Davanın, BM Güvenlik Konseyi'nin kararına dayalı olan İran'a yaptırımları, ambargoyu delme suçlamasına dönüştüğünü dile getiren Feyzioğlu, "Yani bu kişileri aştı, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağlantılı hale geldi. Bu ciddi bir gelişmenin karşımızda olduğunu gösteriyor bize." ifadelerini kullandı.



"Türkiye Cumhuriyetinin önceki bir bakanının da sanık olarak davaya dahil edildiği, hatta hakkında tutuklama kararı çıktığı bir durum var" diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan memnuniyet duymam mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir önceki bakanımızın yargılanıyor, tutuklama kararı çıkmasından ben memnuniyet duyamam. Vahim bir gelişmedir bu. Bunu boş sloganlarla, tabiri caizse 'maço' söylemlerle karşılamak yerine, oturup tam bugün devlet aklını üretmeye ihtiyacımız var. Devlet aklının hakim olması lazım. Boş restlerle değil, işin aslı nedire kafa yormamız gerekiyor. Dilerim bu gerçekleşir."



Feyzioğlu, bir eski bakan hakkında Türkiye'de açılmış olan meclis soruşturmasının Türk kamuoyunu tatmin etmeyen bir şekilde, siyasi bir müdahale ile mecliste kapatıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:



"En azından kamuoyunun yaygın kanaati bu, çünkü şeffaflık sağlanmadı. Keşke bu burada sonuçlansaydı, keşke burada herkesi tatmin eder şekilde sonuçlansaydı. Ama dava açılmasına gerek olmadığı şeklinde, ama dava açılarak sonuçlansaydı da bilseydik ne olduğunu. Bugün burada kapatıldığı için biz oradan takip ediyoruz. Kaygı ve üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin meselesi haline geldi bu. Sadece tutuklamalar, hapis cezaları ile değil aynı zamanda da Türkiye'nin sorumlu tutulacağı para cezalarıyla da karşılaşmamız mümkün olabilecek. İzleyeceğiz bunu. Devlet aklının oluşmasına da Barolar Birliği olarak her zaman katkıda bulunmaya hazırız."



Ziyarette dernek başkanı Bekir Bayram, Feyzioğlu'na teşekkür plaketi verdi.