TBB Başkanı Feyzioğlu (2)

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye ittifakı, bir büyük kucaklaşmanın adıdır. Sorunlarımızı birlikte çözmektir, bunun için ortak aklı oluşturmaktır. Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil, herkesin Türkiye için düşünmesidir."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından, "artık kucaklaşma zamanı" mesajıyla dile getirdiği "Türkiye ittifakı" söylemini, geçtiğimiz günlerde katıldığı programlarda "Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız" sözleriyle yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderleriyle verdiği birlik fotoğrafı, "Türkiye ittifakı" söyleminin önümüzdeki dönemde eyleme döküleceğinin işareti olarak yorumlandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu sözü çok önemsediğini vurguladı. Feyzioğlu, "Türkiye ittifakı"nın içinin hem söylemle hem yapılanlarla doldurulması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye ittifakı, bir büyük kucaklaşmanın adıdır. Sorunlarımızı birlikte çözmektir, bunun için ortak aklı oluşturmaktır." değerlendirmesini yapan Feyzioğlu, sık sık dile getirilen "ortak aklın" Türkiye ittifakı ile oluşabileceğinin altını çizdi.

Feyzioğlu, "O sımsıkı ittifakın içinde nereli olduğunun, hangi kökten geldiğinin, hangi siyasi düşünceden olduğunun hiçbir önemi yoktur. Türkiye ittifakının içinde 'vatan' demek, milleti korumak, milletin refahı, vatanımızın birliği, evlatlarımızın geleceği vardır. Böyle baktığımız zaman 'Türkiye İttifakı' bizi millet olma bilincine götürüyor." diye konuştu.

"Türkiye ittifakı herkesin Türkiye için düşünmesidir"

Millet olmanın hem kederde hem de kıvançta birliktelik anlamına geldiğini kaydeden Feyzioğlu, "Türkiye ittifakı işte bu birliğimizin sarsılmaz hale getirilmesi olarak anlaşılmalı." ifadelerini kullandı.

"Birlik" dendiğinde herkesin her konuda aynı düşünmesinin anlaşılmaması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Ben sadece benimle aynı düşünenlerle oturup konuşuyorsam, sadece benimle aynı düşünenlerle sorunları tespit edip çözümler üretiyorsam kendimi tekrarlıyorum demektir. Herkes Türkiye'de kendini tekrarlarsa hem birlik olmaz hem ortak akla ulaşılmaz. Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil, herkesin Türkiye için düşünmesidir. 'Önce vatan' diyerek hareket etmesidir. Böylece de millet olma bilincimizi sürekli diri tutmaktır, güçlendirmektir. Vatanın ve milletin anahtarıdır.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksiniz. Ama yanlışa yanlış derken suçlamayacaksınız, hakaret etmeyeceksiniz. İnsanların izzetinefsiyle oynamayacaksınız. Birbirinize saygıyla, hoşgörüyle yaklaşacaksınız. Selam vereceksiniz, selam alacaksınız."

"Hiç kimse kendini Türkiye gemisinin dışında hissetmemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız" sözüne atıfta bulunan Feyzioğlu, "Bu gemiyi biz birlikte ilerleteceğiz, birlikte refaha götüreceğiz." dedi.

Geminin içindeki yolculardan her biri bir başka yere koşsa da geminin bir yere doğru gideceğine işaret eden Feyzioğlu, "O yüzden önümüzde bir kayalık mı var, sesleneceğiz, 'Dikkat kayalar var' diyeceğiz. Oradan bir aydınlık mı doğuyor, diyeceğiz ki 'Bak şurada bir aydınlık var, buraya gidelim'. Herkese Türkiye gemisinde olduğunu hissettirmemiz lazım. Hiç kimse kendini Türkiye gemisinin dışında, bu vatanın, bu milletin dışında hissetmemeli. Bunu nasıl yapacağımızı oturup birbirimize saygı duyarak konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.

"Çok doğru bir fotoğraf"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderleriyle çektirdiği ve "Milli Mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım" mesajıyla paylaştığı fotoğrafı da yorumlayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"O çok doğru bir fotoğraftır. Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafında siyasi partilerin liderleri... Aynı düşünmüyorlar ama Türkiye ittifakı işte o. Bazen bir fotoğraf, binlerce söze bedel. O fotoğrafın üzerinden yürümek, oradan devam ettirmek lazım bunu.. Bir büyük kucaklaşmayı artık gerçekleştirmek zorundayız."

"Türkiye ittifakı için demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi şart"

Bunun için yapılması gerekenin Türk yargısını dünyanın en güvenilir yargısı haline getirmek olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Biz yargıyı adalet dağıtır ve o adaletine güvenilir hale getirirsek, bu vatanı, devleti ilelebet yaşatırız." diye konuştu.

Türkiye'nin bunu başarabildiğinde yerli ve yabancı yatırımı da çekeceğine işaret eden Feyzioğlu, bu nedenle Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni çok önemsediğini ve bunun ortak akılla yazıldığını bildiğini söyledi.

Özelde hukukta, genelde de tüm Türkiye'de eğitim reformuna ihtiyaç olduğunu belirten Feyzioğlu, makul sürede adalet dağıtır hale getirmek için yargıyı teknolojinin son imkanlarıyla donatmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye ittifakı için demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinin şart olduğunu ifade eden Feyzioğlu, insanların hiçbir endişesi olmadan rahatlıklıkla konuşabilmesi gerektiğini kaydetti.

"Milli bilinçle yetişmeli"

Gençlerin milli bilinçle yetişmesi gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Bu noktada bazı eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda hamasete fazla yer veriyoruz, sloganlara fazla değer veriyoruz ama elimizin altında evlatlarımıza o milli bilinci verecek pek çok imkan olduğu halde bunları yeterince kullanmıyoruz." diye konuştu.

İlkokul çağındaki her çocuğun Gelibolu Yarımadası'nı gezmesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Bu vatanın birliğini sağlamak istiyorsak çocuklarımız, Türk askerinin nasıl bir direnişte bulunduğunu ve koyun koyuna kimlerin şehit olup yattığını görmeli." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, asker üniformasıyla yola devam etse başaramayacağını söyleyen Feyzioğlu, "Mustafa Kemal'in en büyük devrimi asker üniformasını çıkartıp, ödünç aldığı bir sivil kıyafeti giyip yola her aşamada sandık koyarak devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi bilmemiz lazım"

Tarihini bilmeyenin geleceği olmayacağına dikkati çeken Feyzioğlu, "Bizim bu tarihi bilmemiz lazım. Bu tarihi bilirsek bakın ne olur? Teröre kim heveslenirse millet bir bütün olarak 'hayır' der. Şiddete kim alkış tutarsa bir bütün olarak 'hayır' der. Kim bölücü bir siyasete popülist bir değer atfetmeye kalkarsa millet bir bütün olarak buna izin vermez. Yani kökü bu tür milli birliğe karşı, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı olan siyasi hareketler toplumda kök bulamaz." dedi.

Türkiye'nin başaracağına olan inancını ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Türk milleti neleri başardı, bunu da başarır. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Kuruluş felsefesi çok doğrudur. O kuruluş felsefesini anladığımızda, ona sahip çıktığımızda ve o heyecanı evlatlarımıza geçirebildiğimizde, yaşattığımızda ben başaracağımıza inanıyorum. Bir taraftan çoğulcu, katılımcı demokrasinin, hukuk devletinin kurumlarını güçlendireceğiz, öbür taraftan da onlara milli bilinçle sahip çıkacak vatandaşları yetiştireceğiz. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda zaten Türkiye ittifakının ne demek olduğunun da bence altını doldurmuş oluruz."

Kaynak: AA