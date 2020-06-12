TBB Başkanı Fatma Şahin Kovid-19 sürecindeki çalışmaları anlattı Açıklaması
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TBB Başkanı Fatma Şahin Kovid-19 sürecindeki çalışmaları anlattı Açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın sürecini insani bakışla yönettikleri için mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Bu şehirde ve ülkede kullanılan yöntemin bütün dünyada kullanılması gerektiğini görüyoruz.

TBB Başkanı Fatma Şahin Kovid-19 sürecindeki çalışmaları anlattı Açıklaması
12.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:05

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın sürecini insani bakışla yönettikleri için mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Bu şehirde ve ülkede kullanılan yöntemin bütün dünyada kullanılması gerektiğini görüyoruz. Bütün tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyince(CEMR) düzenlenen "Avrupa Belediyelerinin Karşılaştığı COVID-19 Krizi ve Sonuçları" konulu toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, video konferans üzerinden yapılan toplantıda, TBB'nin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Küresel bir sorun karşısında ulusal bir mücadele başlattıklarını ifade eden Şahin, Türkiye'de ölüm ve vaka sayılarının dünya ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te de halkı iyi bilinçlendirdiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin dezenfektesi, sosyal yardımların sistemli bir şekilde verilmesi gibi konularda yoğunlaştık. İnsanı merkeze alarak sosyal devlet konularında güçlü çalışmalar yapıldı. Şehrimizde ve ülkemizde bu süreçte, 'Benim yardıma ihtiyacım var.' diyen her vatandaşa ulaşıldı. 'Koruyucu, önleyici tedbir.' dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maske üretti. Şehir ayrıca büyük bir kumaş üretim yeri. Kumaşa rahat ulaşınca hızlı bir şekilde maske ürettik. 15 milyon maskeyi vatandaşımıza hızlıca dağıttık. Ateş ölçerler ile risk olan her yerde halkımızın ateşini ölçtük ve yüksek ateşi olanları sağlık sistemine yönlendirdik. Toplu taşımalarda sosyal mesafe, koltuk boşaltma, yüzde 50 kapasiteye düşme gibi önemli kararlar aldık. Kamu ve özelde bütün talebi hızlı bir şekilde karşıladık."

Salgında teknolojiyi de kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, halkın belediyeye gelmeden hizmet alması için dijital altyapı oluşturduklarını, bütün çalışanlarını sanal ortamda eve taşıdıklarını, vatandaşların evde kaldığı süreçte kitap okumasını, belediye bünyesindeki atölyelerden yararlanmasını sağlayacak önemli çalışmaların altyapısını oluşturduklarını belirtti.

Ortak sorunlara çözüm bulma noktasında birlikteliğinin önemine değinen Şahin, şunları ifade etti:

"Buradan çıkan sonuçla Avrupa Birliği ve belediyeler birliğinden ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulma konusunda iradeyi sağlama ve yerel yönetimlerin bu büyük sorunla baş ederken yeni projelerin ortaya çıkması lazım. Çevresel, toprak ve gıda projelerinin daha da güçlenmesi gerektiğini görüyoruz. İşin özü, toprağımızı, suyumuzu, havamızı, tabiatı, çevreyi ve insanı korumamız gerekiyor. İnsani bakışla biz bu süreci yönettiğimiz için başarılı çıktık. Bu şehirde ve ülkede kullanılan yöntemin bütün dünyada kullanılması gerektiğini görüyoruz. Bütün tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız."

Toplantıya, İngiltere Belediyeler Birliği Başkanı Cllr James Jamieson, Sceaux Belediye Başkanı Philippe Laurent ve Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas de katıldı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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