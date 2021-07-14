TBB Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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TBB Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

TBB Başkanı Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin verdiği kahramanlık mücadelesinin unutulmayacağını belirterek, "Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin verdiği kahramanlık mücadelesinin unutulmayacağını belirterek, "Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla yayımladığı mesajında, tarih yazmak kadar yazılan tarihin yeni nesillere doğru şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Türk milletinin mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, destansı mücadelelerle dolu olduğunu belirten Şahin "15 Temmuz, demokrasi mücadelemizin en önemli noktalarından biridir. Milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. O gece milletimiz kadını, erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 15 Temmuz'un tıpkı İstiklal Harbi gibi Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı, dirildiği ve şahlandığı gün olduğunu vurguladı.

Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi Yenikapı Mitingi ile ete kemiğe bürünen bu dayanışma ikliminin başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye'yi tüm cephelerde daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Çünkü tarih bir milletin sadece geçmişi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet, cesaret ve ilham alarak kendi pusulamızı oluştururuz. Bu necip millet, ülkesine yönelik işgal girişimine büyük bir direniş göstererek Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasının gereğini yapmıştır. Bizler özgürlük ve bağımsızlığa aşık milletin evlatlarıyız. Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. 15 Temmuz gecesi tarih tekerrür etti ve milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisi ile bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını unutmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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