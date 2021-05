TBB, Başkan Şahin ileyola devam dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda tekrar TBB Başkanlığına seçildi.

Başkan Fatma Şahin toplantıda yaptığı konuşmada OECD Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den davet edilen ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatarak "Bu davet Türkiye'de ki belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında belediyecilikte attığı adım bugün küresel ölçekte dikkat çekiyor" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 yılı Mayıs Ayı Toplantısı Ankara'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya birçok belediye başkanı ve meclis üyesi katıldı. Toplantıda başkanlık için yapılan oylamada üyeler Başkan Fatma Şahin ile yola devam kararı aldı. Başkan Fatma Şahin toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'den OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edilmesini aktararak, "Bu davet Türkiye'de ki belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında belediyecilikte attığı adım bugün küresel ölçekte dikkat çekiyor" dedi. TBB olarak yürütülen çalışmalarda birçok başlığın ele alındığını söyleyen Şahin, gelecek dönemde yapılacak ve işlenecek konular hakkında yol haritasını belirledi.

Toplantıya katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir telgraf ile gönderdiği mesajda Başkan Şahin'e desteklerini aktardı.

BAKAN SELÇUK: BELEDİYELERİMİZİN DE ÇALIŞMALARIYLA MÜTHİŞ BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ORTAYA KONULUYOR

Toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ben teşekkürlerimi sunmak için aslında burada bulunuyorum. Çocukların eğitim, öğretim ve sosyal hayatını iyileştirme noktasında belediyelerimiz çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bu gayretlerin yakın takipçisiyiz. Sürekli temas halindeyiz. Karşılıklı işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz birtakım çalışmalar da mevcut. Küresel salgın döneminde eğitimin önemi aslında çok daha bilinçli bir şekilde açığa çıktı. Eğitimin, okulların sadece belirli bilimsel bilgilerin aktarıldığı bir durum gözetmediği bunun yanında çocukların birbirleriyle etkileşim kurmasının, sosyalleşmesinin, öğretmen-veli ilişkisinin kritik olduğu durumlarda da yapıcı faaliyetler gösterdiği aşikardır. Belediyelerimizin bu yönde gösterdiği sağduyu ve çabanın da bilincindeyiz. O yüzden her birine müteşekkiriz. Millî Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın belli başlı ülkelerinde eğitim adına nelerin gerçekleştiğine dair araştırmalarımız ilk gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Görülen o ki sayısal verilere bağlı olarak dünyada medya tabanlı yayın yapan en çok kanala sahip ülkelerin başında Türkiye geliyor. EBA internette dünya birinciliğimiz var. Bunun yanı sıra yerel belediyelerimizin de çalışmalarıyla müthiş bir eğitim seferberliği ortaya konuluyor. Hizmet için eğitimde arz temelli bir yaklaşımdan talep temelli bir yaklaşıma geçtik" şeklinde konuştu.

ULUSAL DESTEKLEME PROGRAMI OLUŞTURULDU

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Bakan Ziya Selçuk, şikâyet makamı değil, çözüm makamı olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Biz, zor dönemlerde nasıl bir yol izleyeceğimizin cevabını vermekle mükellefiz. Tam da bununla birlikte yarın ayrıntılarıyla açıklayacağımız bir ulusal destekleme programı oluşturduk. Bu program yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürecek. Belli başlı aşamaların olduğu bu programda ne zaman, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin bilgileri mevcut. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in nezaretinde belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda imkanlarımız ve ulaşılabilirliklerimiz noktasında istişarelerimiz oldu. İl meslek liselerimize özel destek sağlamak adına 1001 tane köy belirledik. Her bir köyümüzün öncelikli ihtiyaçlarını belirledik. İleriki süreçte bu köylerin isimleri de kamuoyuyla paylaşılacak. Destekleriniz için şimdiden peşin peşin şükranlarımı sunuyorum."

ŞAHİN: PANDEMİ SONRASI YENİ BİR DÜNYA KURULACAK VE BUNA ŞİMDİDEN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, çocukların eğitimi ve telafiler için belediyelerle yapılacak çalışmaları anlatması için yoğun programına rağmen ricalarını kırmayıp geldiği için teşekkür eden Başkan Fatma Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği Cumhuriyet tarihinin en köklü kurumlarından birisidir. Yasa ile kurulmuş ve bütün partilerin bulunduğu bir birliktir. Aslında 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışı ile herkesin masada olduğu, görüş ve önerilerini paylaştığı bir birliktir. Bu zaman diliminde, küresel bir sorunla karşı karşıya kalırken çözüm odaklı, 'Birlikte rahmet var' anlayışı ile çalışan bir birliktir. Bu birliği kuran ve bugüne kadar getirenlere teşekkür ediyorum. 'Dünya nereye gidiyor?' diye sorduğumuzda bugün küresel bir konuda ulusal mücadele veriyoruz. Gelirler azalırken giderler çoğalıyor. Toplumun beklentileri var. Tünelin ucu gözüktü ve bu sorundan çıkacağız. Bu çıkış sonrası yeni bir dünya kurulacak ve buna şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Küresel gündemi yakalamak lazım" diye konuştu.

ŞAHİN: ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİ ÖLDÜ ARTIK BÖLGESEL KALKINMA VAR

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında yapılan çalışmaların her türlü yönü ile inceleyip etüt edildiğini söyleyerek, "Bu konuları daha öncesinden çalışmasak anlatacak bir hikayemiz olmaz. Burada ciddi bir başarı hikayesi var. Belediyeler Birliği olarak yaptığımız başarılı çalışmaları dünyaya anlatmamız gerekiyor. Pandemiden önce akıllı şehirler sempozyumu yapmıştık. Bütün dünya akıllı şehircilik diyor. Biz ilk adımı atmıştık. Dijitalleşme ile birlikte başka yan etkiler geliyor. Biz her türlü başlığı ele alıyoruz bu konuda. Diğer bir nokta yeşil ekonomi. İnsanı korumak için toprağı, suyu havayı korumak lazım. Ekosistemi koruyarak kullanmak gerekiyor. Geleceğe temiz bir çevre bırakmak gerekiyor. Bu ertelenecek, yapılıp yapılmaması konusunda düşünülecek bir iş değil. Zaruriyet ve sorumluluk gerekiyor. Eğitim konusunda çocukların pandemi döneminden etkilenmemesi için neler yapılacak bu konuları konuştuk. E-belediyecilik ayrı bir başlıktı. Vatandaşın süreçte nasıl hizmet alacağı konusunda görüşler aldık. Anadolu'da bir ekibin proje ekibini güçlendirmesi, kaynağa ulaşması gerekiyor. Bütçelemede bunu kullanmalı çünkü büyüme gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun yolu da buralardan geçiyor. İnsan hayatına dokunacak, projeler yapacağız. Belediyeler Birliği olarak bu konuda çalışmalar ve geliştirmeler yaptık. Her biriniz çok kıymetli ve önemlisiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ediyorum bu alanlarda büyük destek veriyor. Sıfır atık, bisiklet yolları, iklim değişikliği, şehir planları gibi konularda. Bölge bölge dolaştık pandemi döneminde. Şehir milliyetçiliği öldü artık bölgesel kalkınma var. Eylem birliği oluşturup o bölgenin gücünü arttırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ANLATACAK ÇOK HİKAYEMİZ VAR"

Küresel gündemi yakalamak için TBB olarak yeni bir planlama yapacaklarını söyleyen Şahin, "Belediye Başkanlarımız ve encümen üyelerimizin artık dünyada güçlü bir şekilde lobi yapması gerekiyor. Oralara gidip yapılanları anlatması lazım, oranın gündemini buraya getirmesi lazım. Tek başına bir başkanın yapacağı iş değil bu. Bu salondaki her bir kardeşime çok iş düşüyor. Sizlere ihtiyacımız var. Amerika'da da Filistin ile ilgili yapılan toplantıda, Afganistan'da, Asya'da da biz olacağız. OECD Şampiyon Belediye Başkanları için gittiğimde anlatacak çok hikayemizin olduğunu gördüm. Paris Belediye Başkanı sonrası söz alıp sizlerin yaptıklarını da anlatmak çok önemliydi. Onları buraya davet edip yerinde görme fırsatı sunacağız" dedi.

TBB ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yapılan oylama neticesinde encümen üyeleri de belirlendi. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz TBB encümen üyeliğine seçildi.

Kaynak: Bültenler