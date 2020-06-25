TBB Bas¸kanı Metin Feyziogˆlu'na Tepki
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu öğle saatlerinde, Baro başkan ve yöneticilerinin eyleminin 27. saatinde alana geldi.
25.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu öğle saatlerinde, Baro başkan ve yöneticilerinin eyleminin 27. saatinde alana geldi. Avukatlar Feyzioğlu'na tepki gösterdi. Kol kola girerek Feyzioğlu'na sırtını dönen baro yöneticileri Baro Başkanı'nın alana girmesine izin vermedi
Kaynak: DailyMotion.com