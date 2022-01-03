TBB, bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesini güncelledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBB, bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesini güncelledi

TBB, bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesini güncelledi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların bireysel ve ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlere ilişkin detaylı bilgilere yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların bireysel ve ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlere ilişkin detaylı bilgilere yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

TBB açıklamasında göre, "Sitede, bireysel ücretler sekmesi altında, çek ve senetler ile menkul kıymet işlemlerine ilişkin ücret ve komisyon bilgilerine de karşılaştırılabilir formatta 31 Aralık 2021 itibarıyla yer verilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

???????

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Alışverişte depozito uygulaması başladı mı? Bakanlık kafa karışıklığını giderdi

Alışverişte depozito uygulaması başladı mı? Bakanlık kafa karışıklığını giderdi

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title