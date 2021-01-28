TBB, Afganistan Ulaştırma Bakanı'nı ağırladı
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TBB, Afganistan Ulaştırma Bakanı'nı ağırladı

28.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:18
TBB, Afganistan Ulaştırma Bakanı'nı ağırladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi ağırladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi ağırladı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, programa Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'nin yanı sıra Afganistan Ankara Büyükelçisi Mohammad Ramin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ilgın Atalay ve ilgili uzmanlar da katıldı.

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici'nin, birliğin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin bir sunum yaptığı toplantıda, TBB Genel Sekreter Yardımcıları Kayhan Özüm, Ahmet Kazan ve Ramazan Özcan Yıldırım da hazır bulundu. Heyetler arası gerçekleştirilen program kapsamında iki ülke arasında deneyim ve işbirliği yapma hususundaki ulaşım, araç muayene sistemleri, taşımacılık ve yerel yönetimleri ilgilendiren konular ve bölgesel işbirlikleri gündeme alındı.

Görüşmede Afganistan'daki güncel gelişmeler alanında bilgi paylaşımında bulunulurken yerel yönetimlerin iş birlikleri ve ilgili konulardaki deneyim paylaşımının Afganistan'a aktarılması da değerlendirildi.

Açıklamaya göre, TBB Başkanı Şahin, Türkiye ve belediyelerin bilgi ve deneyimlerini Afganistan ile her an paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Program, karşılıklı iyi niyet temennilerin paylaşımı ve aile fotoğrafının çektirilmesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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