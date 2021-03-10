TBB, 13-15 yaş grubu için "Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması" düzenleyecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi yarışması düzenleyecek.

TBB açıklamasına göre, "Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması", TBB'nin "foy.tbb.org.tr" adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde 19 -22 Mart tarihlerinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılımcılar arasından en yüksek puanı alan beş yarışmacı, katılım şartlarını sağlamaları halinde ödüllendirilecek. En yüksek puanı alan iki yarışmacı, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nın İngilizce dilinde yapılacak olması nedeniyle "Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması"nın soruları da İngilizce olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak