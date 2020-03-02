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TB2L: ÇBSK: 68 - Başkent Yenişehir: 60

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), evinde karşılaştığı Başkent Yenişehir'i 68-60 yenerek zirve yürüyüşünü ve play-off iddiasını sürdürdü.

02.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:36
TB2L: ÇBSK: 68 - Başkent Yenişehir: 60

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Gençlik ve Kulübü (ÇBSK), evinde karşılaştığı Başkent 'i 68-60 yenerek zirve yürüyüşünü ve play-off iddiasını sürdürdü.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynana maçta Özkan Talo, Caner Bahadır, Ahmet Bilal Öztürk hakem üçlüsü görev aldı. İlk periyodu 16 - 15 tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta 14 - 13 geri düşünce takımlar soyunma odasına 29 - 29'luk eşitlikle girdi.


Soyunma odasından oyuna ağırlığını koyarak dönen ve rakibine sadece 7 sayı şansı verdiği 7 dakikalık bölümde 15 sayı farkla 51 - 36 öne geçen ÇBSK, rakibin dış atışlardan bulduğu sayılara engel olamasa da 3. periyodu 22- 12 kazandı ve final bölümüne 10 sayı farkla 51 - 41 önde girdi. Son periyotta rakibinin farkı azaltma girişimlerine izin vermeyen ÇBSK, mücadeleden 68 - 60 galip ayrıldı.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı da ÇBSK,76 - 74'lük skorla kazanmıştı.


ÇBSK, 22. hafta maçında İstanbul deplasmanında Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta Beylikdüzü takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Mart 2020 tarihinde saat 18.30'da başlayacak.


Çorlu temsilcinin evinde oynayacağı ilk maç ise 15 Mart 2020 günü İzmir temsilcisi Bornova Bossan ile olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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