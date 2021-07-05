Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü

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Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri Ankara'ya geldi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri Ankara'ya geldi.

Sabah saatlerinde Eskişehir yolu Ankara girişi 30. kilometredeki kontrol noktasında otobüsleri polis tarafından durdurulan maden işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gideceklerini ifade etti.

Otobüsün geçişine polis tarafından izin verilmezken, aralarında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'in de yer aldığı 5 kişilik heyet farklı bir araçla bakanlık binasına geçti.

Heyetin bakanlıktaki görüşmeleri devam ederken, içinde işçilerin bulunduğu otobüs Ankara girişinde uygun bir noktada bekletiliyor.

Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü
Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü
Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü
Tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri bakanlık yetkilileriyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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