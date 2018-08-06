Tazminatını alamayan AVM çalışanlarından basın açıklaması

"Mağdur" edildiklerini iddia eden 150 AVM çalışanı basın açıklaması yaptı

SAMSUN - Samsun'da bir alışveriş merkezive market zincirinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine yaklaşık 150 AVM çalışanı; işten çıkış belgesi ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Ekonomik krize giren Ankara merkezli bir market zincirinin Samsun'daki AVM ve marketlerinin başka bir firmaya satılması üzerine, iş çıkış belgesi, tazminat, izin günlerinin ücretini alamadıklarını iddia eden firma çalışanları basın açıklamasında bulundu.

"Toplam 500-600 mağdur var"

Çalışanlar adına açıklama yapan 7 yıllık AVM çalışanı Hakan Kaya, "31 Temmuz 2018 tarihinde AVM bizim çıkışımızı verdi. Bize göre devredilmeyen ama devrettiklerini söyledikleri firma bizi 3 gün sigortalı göstermiş. Bilgimiz dahilinde olmadan bunu yapmışlar. Bu hareketin üzerine İŞKUR'a giden arkadaşlarımıza devreden marketten çıkışımız alınmadığı maaşı işsizlik maaşını alamayacağımızı bize söylediler. Buraya geldik, eski yöneticilerle yeni yöneticiler bize bir açıklama yapmıyorlar. 'Hukuki yoldan hakkınızı arayın' diyorlar. Çok mağduruz. İşsizlik parası bir tarafa, tazminatlarımız var, arkadaşlarımız yeri geldi 10-12 saat çalıştı, yıllık izin paralarımız var, bayram mesailerimiz var. Bu AVM Samsun'da varsa bu personeller sayesinde var. Biz Samsun kamuoyunu da aydınlatmak istiyoruz. Milletvekillerimizin, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Toplam 500-600 mağdur var" dedi.