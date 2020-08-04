Tazmanya'da Cradle Dağı Antartika karlarıyla kaplandı
Kış mevsimini yaşayan Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'yı, Antartika soğukları vurdu.
04.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:21
Kış mevsimini yaşayan Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'yı, Antartika soğukları vurdu. Ada'daki Cradle Dağı karlarla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Avustralya'nın güneyinde bulunan ve kış mevsimini yaşayan Tazmanya'daki Cradle Dağı, Antartika'dan gelen soğuklar sebebiyle karla kaplandı. Lake St Clair Ulusal Park yetkilileri, karlarla kaplı doğayı görüntüledi. Kar yağışı kart postallık görüntüleri ortaya çıkardı.
Kaynak: DHA