TAZİYEYE GİDEN AYNI AİLEDEN 30 KİŞİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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TAZİYEYE GİDEN AYNI AİLEDEN 30 KİŞİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

TAZİYEYE GİDEN AYNI AİLEDEN 30 KİŞİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da cami bahçesinde kurulan bir taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, koronavirüse yakalandı.

DİYARBAKIR'da cami bahçesinde kurulan bir taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, koronavirüse yakalandı. 15 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer hastaların tedavilerinin evde sürdüğü belirtildi.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşamını yitiren bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu. Taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, 3 gün sonra çeşitli belirtiler üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekiplerin belirti gösteren kişilere yaptığı koronavirüs testleri, pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, koronavirüse yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı. 15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine, hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

'YEMEK KALKSIN'

Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe, "30 kişi hastalığa kapıldı. Bunları ben muhtar olarak uyarıyorum sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda. Bizzat kendim diyorum ki onlara yemek verilmesin. Bu yemek verildikten sonra bu hastalığa yakalanıyor. Defalarca diyorum ki yemek kalksın. Uyarıma rağmen, taziyede 30 kişinin hasta olduğu bilgisini aldık. 15'i yoğun bakımda. Yani bunlara önlem alınmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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