Taziyeevinde başına tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı - Haberler
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Taziyeevinde başına tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı

Taziyeevinde başına tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da taziyeevinde tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da taziyeevinde tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesinde Dursun Cengiz, ablası Nevriye Solguntekin'in hastalık nedeniyle yaşamını yitiren eşi Selahattin Solguntekin için verilen mevlide katıldı.

Cengiz, taziyeevinde dua okunduğu sırada tavandan başına beton parçaları düştü.

Yaralanan Cengiz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan Meşrude Gürgen, gazetecilere, "Odada dua okunuyordu. Bir anda tavandan ablamın üzerine beton parçaları düştü. Ablam başından yaralandı." dedi.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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