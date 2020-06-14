Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı Van'dan Gaziantep'e taziyeye giden 15 kişiden birinde dönüşte korona virüs tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

VAN - Van'dan Gaziantep'e taziyeye giden 15 kişiden birinde dönüşte korona virüs tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi'nden 15 kişi Gaziantep iline taziye ziyaretine gitmiş, taziye dönüşünde karantinaya alınmışlardır. Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide korona virüs tespit edilmiştir. Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım" denildi.

Kaynak: İHA